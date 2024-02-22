За Федора Емельяненко заступились после критики Харитонова

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал Сергея Харитонова за слова о Федоре Емельяненко.

18 февраля Харитонов назвал пиаром желание Емельяненко провести бой с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну по правилам бокса. По его словам, Емельяненко хочет «получить по кукушке и забрать большой куш».

«Харитонов такими выражениями как раз сам и пиарится за счет имени Федора. Он часто говорит про всех. Его давно что-то не было слышно, а одно время он часто выступал: и того, и того [критикует]. Какие-то советы [дает], замечания.

Не ему советы давать, он не является каким-то идолом, примером. Если бы он в своем возрасте сейчас выходил и всех вырубал, бил бы не тех, кого он бьет на всяких непонятных турнирах, а выходил бы сам с Нганну, с [Райаном] Бейдером, тогда базара ноль. Может, он уже сам получил по кукушке и поэтому что попало несет», — заявил Немков.

5 февраля 2023 года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде. Рефери остановил встречу на третьей минуте. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее глава UFC заявил, что Путин подарил Хабибу недвижимость на 20 млн долларов.