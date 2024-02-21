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Стала известна первая пара плей-офф Кубка Гагарина

Стала известна первая пара плей-офф Кубка Гагарина — 2024

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РИА Новости

По итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом» стала известна первая пара плей-офф Кубка Гагарина 2024 года.

Благодаря победе «железнодорожников» со счетом 4:2 в первом четвертьфинале Западной конференции КХЛ сойдутся московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь» — команда под руководством Алексея Жамнова по итогам регулярного сезона займет четвертое место, а череповчане — пятое.

Первая игра серии пройдет в российской столице на арене «Мегаспорт» 29 февраля, стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени. Вторая игра пройдет 2 марта, начало — в 17:00 мск.

Впервые в истории КХЛ в розыгрыше плей-офф 2024 года будет применена перекрестная система — после первого раунда каждая команда, играющая в Западной конференции, получит в соперники команду из Восточной конференции.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее были названы лучшие вратари текущего сезона КХЛ.

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