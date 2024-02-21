Названы лучшие вратари текущего сезона КХЛ

Голкипер шведского «Буроса» Константин Барулин, выступавший ранее за сборную России, назвал лучших вратарей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Мне понравился Тимур Билялов из «Ак Барса». Многие говорят про его технику. Но он своей игрой показывает, что он один из лучших в КХЛ. Нравится игра Подъяпольского в «Ладе». За счет него тольяттинцы выиграли много матчей и попали в плей-офф Кубка Гагарина.

Отдельно еще выделю уфимскую пару — Самонова и Ежова. Илья Ежов, когда подменяет Самонова, смотрится очень достойно. Пользуется любым шансом на льду», — заявил Барулин.

Вратарь Тимур Билялов из казанского «Ак Барса» сыграл 46 матчей в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ. На его счету семь сухих матчей. Голкипер тольяттинской «Лады» Владислав Подъяпольский сыграл 46 матчей, шесть из них — на ноль.

Александр Самонов из уфимского «Салавата Юлаева» проел 47 матчей, из них в шести он уходил со льда, не пропустив ни одной шайбы. Илья Ежов за 20 игр дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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