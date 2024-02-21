Путин посетил открытие «Игр будущего»

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия первого международного турнира по Фиджитал-спорту «Игры будущего», которая проходит в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо Путина, на церемонии открытия будут присутствовать также главы Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Республики Сербской.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе. Победу одержит команда, которая быстрее всех завершит гоночную эстафету.

В ходе рабочей встречи с президентом России глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести вторые «Игры будущего» в Казахстане.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о несовершенствах «Игр будущего».