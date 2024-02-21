Названы самые уважаемые футбольные люди в России

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал самых уважаемых футбольных людей России. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Самые уважаемые футбольные люди в России — Олег Романцев, Евгений Ловчев и Юрий Семин. Из действующих никого назвать не могу. Тот же Семак мог бы приблизиться к Семину, но смотря как он себя дальше вести будет.

Семак же не очень публичный человек. Юрка поинтереснее и просто в общении, и с корреспондентами, часто мелькал на телевидении. Не знаю, почему Семак такой закрытый, ведь когда молодой был, то был интересным собеседником. Мы не раз с ним общались», — заявил ветеран.

Юрий Семин возглавлял московский «Локомотив» в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах. Под его руководством красно-зеленые трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали национальный Кубок. Последним клубом в карьере Семина был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а с 2013-го по 2016-й работал в тренерском штабе петербургского клуба. Под его руководством петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, один раз Кубок и трижды Суперкубок страны. Дважды Семак признавался лучшим тренером года.

Ранее футболист «Зенита» заявил, что не считает себя суперкрутым.