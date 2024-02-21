Ветеран «Спартака» признался, что не понимает логику Абаскаля

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил тот факт, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в товарищеском матче с «Абдыш-Ата» выпустил на поле только одного иностранного футболиста. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Логику этого тренера сложно понять. Осталось мало времени, и чемпионат скоро возобновится. Для «Спартака» рестарт начнется с двух сложных матчей, в которых нужен результат. Сейчас необходимо наигрывать состав и, видимо, Абаскаль спокоен за этот вопрос. Поэтому мне его решение с сегодняшним составом пока непонятно», — заявил Гладилин.

Поединок завершился уверенной победой российского клуба со счетом 4:0.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта чемпионата России «Спартак» на выезде в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». Матч состоится 2 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, как Абаскаль может навредить россиянам.