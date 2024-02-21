В ЦСКА сообщили, что не могут забрать подписанного у «Зенита» футболиста

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале объяснил, почему армейский клуб не может арендовать у петербургского «Зенита» Данила Кругового, с которым уже был заключен контракт, однако отметил, что стороны ведут диалог о полноценном переходе игрока раньше запланированного срока.

«Диалог есть, но ни о чем бесплатном речи нет и не может быть, разумеется. Как и об аренде — она невозможна по регламенту; тут можно говорить только о полноценном трансфере», — написал Брейдо.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что Сергей Семак не прав в ситуации с Круговым.