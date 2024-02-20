Хиддинк считает, что не стоит ждать российские клубы в еврокубках в ближайшие пять лет

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о сроках возвращения российских клубов на международную арену. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Я не знаю, когда российские клубы вернут в еврокубки. Думаю, это точно не произойдет в ближайшие пять лет. Все понимают причины», — сказал Хиддинк.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Сейчас российские клубы проводят товарищеские матчи с командами из ОАЭ, Бразилии, Узбекистана, Болгарии, Казахстана, Южной Кореии и других.

Ранее матч «Зенита» и «Спартака» сравнили с финалом Лиги Европы.