Экс-вратарь «Краснодара» рассказал, что может помешать «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов, выступающий в Медийной футбольной лиге за команду AMC Fight Nights, признался, что ему хотелось бы видеть «быков» в качестве чемпиона этого сезона. Его слова передает Legalbet.

«Краснодар» уже сыгран, там не так много новых футболистов за зиму появилось. В Питере вновь прибывшие игроки должны сыграться, этот элемент может помешать в борьбе за золотые медали.

У «быков» на сегодня преимущество маленькое, но мне хочется, чтобы «Краснодар» занял первую строчку. Для нашей лиги новый чемпион будет украшением. «Краснодар» заслужил первое место в РПЛ», — сказал Фильцов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома, а «Зенит» примет московский «Спартак».

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