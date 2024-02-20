Промес провел первый матч за «Спартак» после того, как его объявили в международный розыск

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вышел в стартовом составе на товарищеский матч против киргизского клуба «Абдыш-Ата» на тренировочном сборе в Дубае. Для голландца это появление на поле стало первым после того, как его объявили в международный розыск.

Встреча между командами завершилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:0. Голами отметились Даниил Денисов, Леон Классен (дубль) и Манфред Угальде. Промес результативными действиями не отметился.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что хотел бы увидеть Промеса на поле после решения суда.