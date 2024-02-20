В «Салавате» объяснили серию без побед в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, чего не хватает команде, чтобы побеждать в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«Нам не хватает ключевых игроков — Лейво и Кулемина. Сейчас немного поменялись звенья и сочетания, которые наигрывались в большинстве, поэтому, чтобы сыграться, нужно время», — сказал Панин.

В последних трех матчах «Салават Юлаев» уступил петербургскому СКА, ярославскому «Локомотиву» и московскому «Динамо» с общим счетом 1:7. Следующий матч подопечные Виктора Козлова проведут против «Адмирала» 21 февраля. Стоит отметить, что уфимский клуб уже обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев», набрав 86 очков в 65 матчах, занимает третье место в Восточной конференции.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее стал известен последний участник плей-офф Кубка Гагарина.