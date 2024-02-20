Российский футболист рассказал, от чего испытал шок на улицах в Израиле

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, на правах аренды выступающий за «Маккаби» (Хайфа), рассказал о жизни в Израиле. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не могу сказать, что где-то лучше, а где-то хуже, но Москва и Хайфа — два разных мира. Ко многому надо привыкнуть, приспособиться. Это не бытовая вещь, но вот маленький пример: здесь ты можешь идти по улице в центре города и встретить дикого кабана. Я читал об этом, думал, что бывает, наверное, но раз в год и то увидит далеко не каждый. А на деле оказалось, что мы их встречали по два-три раза в неделю. Были с женой в шоке», — сказал Лесовой.

Лесовой перешел в «Маккаби» зимой 2024 года. Он провел за новый клуб три матча.

Лесовой родился в Москве, с двух до пяти лет жил в Праге, затем переехал в Киев. Вингер имеет двойное гражданство (украинское и российское).

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. До этого полузащитник защищал цвета тульского «Арсенала» и второй команды «Зенита». Он прошел молодежные команды сине-бело-голубых и киевского «Динамо». Лесовой выступал за молодежную сборную Украины до 17 лет, а затем играл за сборную России U-20 и U-21. В 2020 году он был впервые вызван в сборную России, но на поле не выходил.

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