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ЦСКА разгромил подмосковные «Химки»

ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Химки» со счетом 3:0

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В рамках товарищеского матча на тренировочных сборах в Белеке (Турция) московский ЦСКА встречался с подмосковными «Химками» и одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Все голы были забиты после перерыва. На 50-й минуте Федор Чалов после паса Облякова вошел в штрафную и ударом на технику направил мяч в самый угол ворот Митрюшкина. Через четыре минуты Виктор Давила с передачи все того же Облякова увеличил преимущество ЦСКА. Еще через четыре минуты Чалов оформил дубль после передачи на ход от Саши Зделара.

Стоит отметить, что в этой игре дебютировал новичок ЦСКА Сид Ахмед Айссауи. 19-летний алжирец появился на шесть минут. Также во втором тайме вышел Амирхоссейн Риванди, который находится в клубе на просмотре.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что новичок ЦСКА в слезах просился в московский клуб и хотел пойти в Россию пешком.

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