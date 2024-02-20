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Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании Мбаппе

Би-би-си: Мбаппе получит от «Реала» подписной бонус в €150 млн

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Gonzalo Fuentes/Reuters

25-летний нападающий Килиан Мбаппе, который по окончании сезона-2023/24 года бесплатно покинет французский «ПСЖ» и присоединится к мадридскому «Реалу» в качестве свободного агента, получит за этот переход €150 млн от испанского клуба. «Реал» планирует объявить о трансфере, когда встреча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов станет невозможна. Об этом сообщает британское издание Би-би-си.

Утверждается, что Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на пять лет, по которому будет получать €15 млн за каждый сезон. Подписной бонус в размере €150 млн будет распределен на все пять лет контракта. Таким образом, дополнительно к зарплате Мбаппе будет получать еще €30 млн каждый год.

Также Би-би-си сообщает, что Мбаппе сохранит высокий процент от продажи своих имиджевых прав. Ведущий испанской футбольной телепрограммы El Chiringuito Хосеп Педрероль заявил, что игрок будет получать 80% от всех рекламных контрактов, заключенных после перехода в «Реал», а клубу будет доставаться 20%.

Би-би-си подчеркивает, что контракт все еще не подписан, но это должно случиться в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Мбаппе отберет номер у легенды «Реала».

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