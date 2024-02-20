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Мбаппе отберет номер у легенды «Реала»

Marca: Мбаппе возьмет 10-й номер в «Реале» после ухода Модрича

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Dylan Martinez/Reuters

25-летний нападающий Килиан Мбаппе, который летом 2024 года покинет французский «ПСЖ» и присоединится к мадридскому «Реалу», возьмет в новой команде 10-й номер. Об этом сообщает испанская газета Marca.

«В «Реале» свободен девятый номер, который носили такие легенды, как Альфредо Ди Стефано и Карим Бензема, однако все указывает на то, что этот номер заберет 17-летний нападающий Эндрик, — говорится в материале Marca. — Мбаппе никогда не носил девятый номер — ни в «ПСЖ», ни в сборной Франции.

В «ПСЖ» он играл под седьмым номером с июля 2018 года, а в сборной страны — под 10-м. В «Реале» 10-й номер принадлежит Луке Модричу, однако его контракт истекает по окончании сезона-2023/24, и он не собирается его продлевать.

По этой причине номер 10 — это самый вероятный вариант для Мбаппе. Под этим номером он выиграл чемпионат мира — 2018 в России».

Ранее стало известно, что новичок ЦСКА в слезах просился в московский клуб и хотел пойти в Россию пешком.

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