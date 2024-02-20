Легендарный номер «Реала» отдали 17-летнему новичку

Бразильский форвард Эндрик, которому 17 июля исполнится 18 лет, получит в мадридском «Реале» девятый номер, который ранее носили такие легенды клуба, как Карим Бензема и Альфредо Ди Стефано. Об этом сообщает газета Marca.

Испанский гранд оформил трансфер Эндрика в декабре 2022 года, когда игроку было 15 лет. Однако присоединиться к «Реалу» нападающий сможет только по достижении 18-летия, то есть по окончании сезона-2023/24.

Контракт рассчитан до 2027 года. Стоимость трансфера составила €35 млн, а также возможные бонусы за успешные выступления Эндрика в составе «Реала» в размере еще €25 млн.

В прошедшем сезоне Эндрик провел за бразильский клуб «Палмейрас» 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал один голевой пас.

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