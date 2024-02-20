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Назван виновник в ситуации между Абаскалем и Джикией в «Спартаке»

Экс-футболист Деменко: в конфликте Абаскаля с Джикией неправы оба

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РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, проведший два матча за сборную страны, а также выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации капитана спартаковцев Георгия Джикии, переставшего попадать в состав команды по решению главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Уверен однозначно, что виноваты оба. Это сто процентов, потому что есть вещи, где неправ Абаскаль, так же есть и где неправ Джикия. Этот конфликт уже перерос в личное. Пошли разговоры, и наказанием для футболиста стало – не играть. Джикия, может быть, где-то начал очень много рассказывать тренеру, но тренер Абаскаль – ему принимать решения. И здесь недопонимание наставника и капитана переросло в личное. Зачастую футболист, которые себя проявляет много лет, игрок сборной России, капитан, старается быть ближе к тренеру. Но у них что-то произошло с Абаскалем. Помните, как у Семака с Дзюбой, то же самое. Семак в итоге просто отдал игрока. Но тренер всегда прав, потому что он принимает решение и отвечает за результат. Мне кажется, Джикия хотел больше доверия», — считает Деменко.

Джикия в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги, проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».

Ранее стало известно, как Абаскаль может навредить россиянам.

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