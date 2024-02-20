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Бывший футболист рассказал, усилит ли Помазун «Спартак»

Экс-футболист Деменко: Помазун окреп, но не сильнее вратарей «Спартака»

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РИА Новости

Известный отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за «Краснодар», московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался по поводу слухов о приобретении «Спартаком» зимой еще одного голкипера. Специалист считает, что выступающий за екатеринбургский «Урал» Илья Помазун, имя которого связывали с красно-белыми, вряд ли станет усилением.

«Самое неприятное в этой ситуации, что у «Спартака» раньше никогда не было с этим проблем. В чемпионские годы всегда были хорошие вратари. Сейчас команде, мне кажется, нужен опытный вратарь. Который пришел бы с именем, уже достаточно проверенный, потому что проблема есть, она существует. Если взять российских голкиперов, то Помазун в «Урале» достаточно окреп. Но он точно не сильнее Селихова с Максименко. И одно дело стоять в «Урале», а другое дело играть до ошибки, тем более в московском «Спартаке», — считает Деменко.

Илья Помазун выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. Инсайдеры сообщали, что армейцы могут отозвать игрока и продать его в «Спартак».

Ранее бывший игрок «Спартака» объяснил, зачем купили Угальде.

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