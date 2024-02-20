Гендиректор «Зенита» заявил, что начал режимить

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что примет участие в дебютном сезоне хоккейной медиалиги.

68-летний Медведев, занимавший пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 2008 по 2014 год, будет выступать за команду «Чисто Питер».

«Уже начал режимить. Состав объявим в среду: легенды и ветераны СКА, легенды «Зенита», медийные фигуры, будущая звезда НХЛ. Будет ли Ротенберг играть за команду? У Романа плей-офф на носу, не сможет, также как и тренер СКА-1946 Вячеслав Солодухин», — заявил Медведев.

10 декабря 2023 года Медведев выходил на поле «Газпром Арены» в составе футбольного клуба «Чисто Питер» в рамках товарищеского турнира. В первом сезоне хоккейной медиалиги примут участие восемь команд.

Ранее сообщалось, что хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» со счетом 10:7.