Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Гендиректор «Зенита» заявил, что начал режимить

Гендиректор «Зенита» признался, что начал режимить из-за хоккейной медиалиги

close
100%
ФК «Зенит»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что примет участие в дебютном сезоне хоккейной медиалиги.

68-летний Медведев, занимавший пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 2008 по 2014 год, будет выступать за команду «Чисто Питер».

«Уже начал режимить. Состав объявим в среду: легенды и ветераны СКА, легенды «Зенита», медийные фигуры, будущая звезда НХЛ. Будет ли Ротенберг играть за команду? У Романа плей-офф на носу, не сможет, также как и тренер СКА-1946 Вячеслав Солодухин», — заявил Медведев.

10 декабря 2023 года Медведев выходил на поле «Газпром Арены» в составе футбольного клуба «Чисто Питер» в рамках товарищеского турнира. В первом сезоне хоккейной медиалиги примут участие восемь команд.

Ранее сообщалось, что хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» со счетом 10:7.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами