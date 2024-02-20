Азар перечислил лучших партнеров в своей карьере

Бывший полузащитник сборной Бельгии Эден Азар перечислил имена лучших партнеров по клубам в карьере. Его слова приводит Daily Mail.

В клубной карьере Азар выступал за «Лилль», лондонский «Челси» и мадридский «Реал».

«Для меня Лука Модрич, Карим Бензема, Фрэнк Лэмпард, Кевин де Брейне, Хуан Мата на вершине списка. В мадридском «Реале» я играл с лучшим игроком мира», — заявил бельгиец.

10 октября 2023 года Азар объявил о завершении профессиональной карьеры. В июне 33-летний бельгиец разорвал контракт с мадридским «Реалом», за который выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.

За клубную карьеру Азар провел 623 матча, забил 167 мячей и сделал 157 голевых передач. В футболке национальной команды хавбек провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 36 результативных передач.

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