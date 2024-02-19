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Тутберидзе упрекнули в потере интереса к тому, что происходит в России

Вайцеховская: Тутберидзе потеряла интерес к происходящему внутри России

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале подвела итоги выступления фигуристов на зимней Спартакиаде 2024 года.

«Могу ошибаться, конечно, но вот в голове упорно вертелась та самая поговорка про семь нянек. Этери Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России, Максим Траньков и Алексей Тихонов объединили тренерскую деятельность с комментаторской, а Павел Слюсаренко в большей степени (что логично) сосредоточился на собственных пермских дуэтах», — написала Вайцеховская.

Подопечные Тутберидзе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли серебро, а Аделия Петросян стала первой в женском одиночном катании.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Косторная рассказала, почему Тутберидзе отказалась от нее.

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