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Косторная рассказала, почему Тутберидзе отказалась от нее

Косторная заявила, что в группе Тутберидзе ее считали хамкой

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Алена Косторная в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой рассказала, как проходило ее расставание с группой Этери Тутберидзе.

«Прошел чемпионат России, уже Олимпиада, мне сняли гипс. Я выхожу на лед, третий день — ломаю левую руку. Загипсовали, через три-четыре дня выхожу на лед, и в конце тренировки тренеры мне сообщают: «Ты поломанная-переломанная, работать не хочешь, не желаешь, нас ни во что не ставишь, мы с тобой больше работать не будем», — сказала Косторная.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

Ранее бывшего возлюбленного Трусовой назвали открытием Спартакиады.

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