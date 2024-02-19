Иранская газета обрезала на фотографии ягодицы невесте Роналду

Иранская газета «Хамшахри» отфотошопила Джорджину Родригес, которая является невестой футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, «обрезав» ей ягодицы.

Авторы издания подготовили статью о праздновании дня рождения Роналду. 5 февраля ему исполнилось 39 лет. Для материала журналисты взяли фотографию из социальных сетей португальца, однако в редакции решили, что ягодицы Джорджины неуместны, поэтому их отфотошопили.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах «Аль-Насра» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 26 голов и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее футболист «Баварии» чуть не подрался с тренером после поражения в Бундеслиге.