Проблемы «Спартака» с составом объяснили тренерской текучкой

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи, говоря о проблемах красно-белых, указал на тот факт, что в команде случился перебор игроков при том факте, что некоторые позиции требуют усиления. Его слова приводит Bobsoccer.

«А сейчас на зарубежном сборе 30 человек. Нехватка игроков — плохо, но и перебор иногда создает проблемы. А происходит он от тренерской текучки. Притом команде стоило бы укрепить некоторые позиции — Евгений Ловчев правильно на это указал на днях. Значит, нужно освобождать места», — заявил Хаджи.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта чемпионата России «Спартак» на выезде в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». Матч состоится 2 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее была названа причина конфликтов в «Спартаке».