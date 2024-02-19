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Боец Тактаров назвал дебютировавшего в боксе Милохина русским Тайсоном

Боец Тактаров сравнил блогера Милохина после боксерского дебюта с Тайсоном

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров резко высказался о дебютном поединке российского блогера и тиктокера Дани Милохина в боксе, дав понять, что ему нет интереса до этой темы. Его слова приводит Sport24.

«Даня Милохин — он же русский Тайсон. Даже такие мешки, как мы с Монсоном, деньги зарабатывают боями до сих пор. А что остается таким, как Даня Милохин?! Вот у вас есть спортивный интерес какую-нибудь хрень от меня получить», — заявил Тактаров.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект «Ледниковый период» и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Милохин заявил, что испугался в дебютном боксерском поединке.

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