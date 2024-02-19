Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Уже некуда укреплять»: «Спартак» раскритиковали за трансферы

Экс-игрок Деменко: «Спартак» укрепляется, понятно, что состав у них неплохой

close
100%
Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Бывший футболист сборной России Максим Деменко, на клубном уровне игравший за московский «Спартак», петербургский «Зенит» и «Краснодар», заявил о полной укомплектованности красно-белых. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Спартак» укрепляется, понятно, что состав у них неплохой на самом деле. Уже некуда укрепляться. А так, все-таки в чемпионате бывает меньше приобретений, но команда будет действовать также хорошо, и никто об этом даже не вспомнит», — заявил Деменко.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта чемпионата России «Спартак» на выезде в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». Матч состоится 2 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее была названа причина конфликтов в «Спартаке».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами