«Уже некуда укреплять»: «Спартак» раскритиковали за трансферы

Бывший футболист сборной России Максим Деменко, на клубном уровне игравший за московский «Спартак», петербургский «Зенит» и «Краснодар», заявил о полной укомплектованности красно-белых. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Спартак» укрепляется, понятно, что состав у них неплохой на самом деле. Уже некуда укрепляться. А так, все-таки в чемпионате бывает меньше приобретений, но команда будет действовать также хорошо, и никто об этом даже не вспомнит», — заявил Деменко.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта чемпионата России «Спартак» на выезде в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». Матч состоится 2 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее была названа причина конфликтов в «Спартаке».