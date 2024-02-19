«Не интересен людям»: Валуев высказался о Милохине после его дебюта в боксе

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму, чемпион мира по боксу Николай Валуев критично высказался о возвращении известного блогера и тиктокера Дани Милохина в Россию. Его слова приводит Sport24.

«Возвращение Милохина в Россию? Лучшее, что можно сделать — перестать о нем говорить. Людям он не интересен, поэтому обсуждать его каждый шаг не нужно. В России его не ждут», — заявил Валуев.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект «Ледниковый период» и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Милохин заявил, что испугался в дебютном боксерском поединке.