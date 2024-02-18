Дзюба спрятался от Егора Крида в мусорном баке в новом шоу

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба стал участником шоу «Прятки» на телеканале СТС, в котором ведущий Егор Крид пытается найти звездных участников, прячущихся в разных местах.

Первый выпуск шоу был записан в заброшенном Дворце культуры моряков в Санкт-Петербурге. Форвард «Локо» решил спрятаться в мусорном баке и объяснил свой выбор так: «План очень простой: Егор Крид ласковый, нежный, добрый мальчик, который вряд ли захочет марать ручки. А мы готовы на все ради победы».

В результате Крид не сумел за выделенное время время найти спортсмена.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне нападающий сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте. Лидирует — «Краснодар» (38 очков), на втором месте — петербургский «Зенит» (36 очков).

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