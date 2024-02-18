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Ученица Тутберидзе выиграла Спартакиаду

Фигуристка Петросян одержала победу на Спартакиаде сильнейших

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей Спартакиады сильнейших, которая проводится по программе Олимпийских игр.

Фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, набрала за обе программы 252,97 балла.

В сезоне-2023/24 Петросян также стала чемпионкой России, а также завоевала серебряную медаль в личном турнире на чемпионате страны по прыжкам.

Второе место на Спартакиаде завоевала Анна Фролова, получившая за обе программы 225,98 балла. Замкнула тройку лучших Ксения Синицына, ее сумма за два проката составила 224,65 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в женском одиночном катании на Спартакиаде.

Ранее у мужчин победителем стал Евгения Семененко, золото в спортивных парах завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а Александра Степанова и Иван Букин выиграли в танцах на льду.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последние два сезона они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее Татьяна Тарасова назвала ученицу Тутберидзе умной.

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