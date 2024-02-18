Ученица Тутберидзе выиграла Спартакиаду

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей Спартакиады сильнейших, которая проводится по программе Олимпийских игр.

Фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, набрала за обе программы 252,97 балла.

В сезоне-2023/24 Петросян также стала чемпионкой России, а также завоевала серебряную медаль в личном турнире на чемпионате страны по прыжкам.

Второе место на Спартакиаде завоевала Анна Фролова, получившая за обе программы 225,98 балла. Замкнула тройку лучших Ксения Синицына, ее сумма за два проката составила 224,65 балла.

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