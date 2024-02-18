Махачев поддержал Волкановски после потери титула UFC

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в социальной сети X поддержал представителя Австралии Алекса Волкановски после его поражения от испано-грузинского спортсмена Илии Топурии на турнире UFC 298.

«Волкановски, несомненно, один из величайших чемпионов полулегкого дивизиона. Не теряй голову и возвращайся сильным!» — написал Махачев.

Топурия нокаутировал соперника во втором раунде и забрал титул промоушена в полулегком весе, который принадлежал Волкановски.

До этого поединка Волкановски выходил в октагон против российского бойца Махачева в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября 2023 года. Россиянин одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул.

Австралийский боец выступает на профессиональном уровне с 2012 года и занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. На его счету 26 побед в ММА и три поражения (два из которых — от Махачева).

Топурия 11 октября 2020 года на коротком уведомлении дебютировал в организации на турнире UFC Fight Night, заменив корейца Чой Сон У в бою против Юссефа Залала. Он победил марокканца единогласным решением судей. Всего на счету спортсмена 14 побед в смешанных единоборствах (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Ранее Махачев отправил подарки дочери Волкановски после ее шутки про него.