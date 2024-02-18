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Российский хоккеист оторвался от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал один балл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз», который завершился крупным поражением «молний» со счетом 2:9.

Кучеров при счете 1:9 вместе с Виктором Хедманом ассистировал Брейдену Пойнту. Таким образом, он до пяти очков увеличил отрыв от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ. В активе Кучерова в текущем сезоне 94 (36+58) очков. У Маккиннона — 89 (32+57) очков.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года, вместе с командой он выиграл два Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

Замыкает тройку лидеров в гонке бомбардиров нынешнего сезона форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. У канадского хоккеиста в регулярном чемпионате набрано 81 (21+60) очко.

На шестом месте в гонке находится еще один российский хоккеист — Артемий Панарин, который выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 71 (31+40) очков в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги.

Ранее Александр Овечкин остановился в шаге от повторения своего рекорда 18-летней давности.

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