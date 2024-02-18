Малкин восхитился совместной тренировкой с 52-летним Ягром

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями от совместной тренировки с Яромиром Ягром. Его слова передает официальный сайт национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Легенда на льду — это похоже на фантастику. Мы понимаем, насколько он хорош. Но меня удивляет, насколько хорошо Яромир катается. Рад был потренироваться с ним сегодня, это будут отличные воспоминания для меня. В детстве я смотрел его игры. Это был отличный день, и я надеюсь, что завтра будет такой же.

Участие Ягра в матче? Сейчас наша команда стала постарше. Может быть, как раз пришло его время», — сказал Малкин.

Сейчас 52-летний Ягр продолжает свою профессиональную карьеру на родине, играя за хоккейный клуб «Рытиржи Кладно» из сильнейшей лиги страны. Также он является владельцем клуба.

Ягр выступал за омский «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год. После этого чех перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Там он стал четвертым в истории лиги бомбардиром. Его опережают Горди Хоу, Уэйн Гретцки и россиянин Александр Овечкин.

Ранее Яромира Ягра сравнили со слоном.