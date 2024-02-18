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Экс-игрок ЦСКА заявил, что Семак не прав в ситуации с Круговым

Экс-игрок ЦСКА Пономарев допустил, что у Семака и Кругового был конфликт

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о взаимоотношениях тренера «Зенита» Сергея Семака и защитника Данила Кругового. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Возможно, у него был какой-то конфликт с Семаком. Понятно, что футболист хотел играть в основе, но его не ставили. Круговому нельзя сидеть в запасе, это ведь отсутствие игровой практики. Такие футболисты всегда выходят из формы. Считаю, что Семак не прав в этой ситуации с исключением из заявки на сезон и лишением игровой практики из-за конфликта», — сказал Пономарев.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее Круговой оставил послание болельщикам «Зенита» после исключения из заявки РПЛ.

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