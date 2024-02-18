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Российский игрок НХЛ был на грани возвращения в Россию

Агент Мильштейн заявил, что Дацюк никогда не был американцем

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Дэн Мильштейн/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Агент и друг Павла Дацюка Дэн Мильштейн заявил, что Павел Дацюк хотел вернуться в Россию после каждого отпуска в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В 2014-м Дацюк подписал трехлетний контракт на 21 миллион долларов. На этом контракте еще даже чернила не успели высохнуть, когда он позвонил мне из России и сказал: «Я решил возвращаться домой». Он никогда не был американцем и хотел вернуться после каждого отпуска.

Это был второй из двух раз, когда Кен Холланд у меня на кухне в отчаянии просил что-то сделать. Сначала так было в 2012-м», — сказал Мильштейн.

Дацюк на протяжении 15 лет выступал за «Детройт Ред Уингз». Стоит отметить, что на два сезона он уходил в московские ЦСКА и «Динамо».

Россиянин в составе «Детройта» дважды выиграл Кубок Стэнли (2002 и 2008 год).

Нападающий в составе сборной России выигрывал чемпионат мира в 2012 году и Олимпийские игры в 2018 году.

Дацюк завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал «Автомобилист» из города Екатеринбурга.

Ранее финский журналист жестко раскритиковал НХЛ за интервью российских хоккеистов.

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