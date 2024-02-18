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Руни заявил, что Роналду интересуют только голы

Руни: Роналду интересуют только голы, Месси хочет немного большего

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Martin Rickett/AP

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в видео на YouTube-канале Lyеs Bouzidi отреагировал на слова Эдена Азара, который заявил, что он лучше Роналду с футбольной точки зрения.

«Вот, скажем, Криштиану Роналду. Он нацелен только на голы. Ничто иное его не интересует, он хочет только этого. А Месси, например, хочет немного большего. Думаю, Азар говорил про это», — сказал Руни.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 19 матчей, отметившись 21 забитым мячом и девятью результативными передачами.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Ранее Роналду обошел Месси по голам без учета пенальти.

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