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«И без них все хорошо»: Тарасова об отсутствии Валиевой и Муравьевой на Спартакиаде

Тарасова заявила, что без Валиевой и Муравьевой уровень Спартакиады не упал

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила проведение Спартакиады сильнейших без фигуристок Камилы Валиевой и Софьи Муравьевой. Ее слова передает «Советский спорт».

«Даже при условии отсутствия на Спартакиаде Камилы Валиевой и Софьи Муравьевой уровень конкуренции турнира, на мой взгляд, не упал. И без них все нормально. Однако если бы они принимали участие в соревновании, нам было бы очень приятно смотреть, мы их очень любим! Я думаю, что мы еще дождемся момента, когда они вновь будут выступать», — сказала Тарасова.

После короткой программы у девушек на Спартакиаде лидирует ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Чуть более девяти баллов ей проигрывает Анна Фролова. Ксения Синицына отстает от лидера на 10 баллов.

Валиева пропустила Спартакиаду из-за дисквалификации за употребление допинга, Муравьева — по медицинским показателям.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последние два сезона они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее Тарасова назвала ученицу Тутберидзе умной.

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