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Швеция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону

Швеция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону — 2024

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Petter Arvidson/Global Look Press

Мужская сборная Швеции стала победителем эстафеты на чемпионате мира по биатлону — 2024, который проходит в эти дни в словенском Нове-Место.

Скандинавская сборная преодолела дистанцию 4х7,5 км за 1 час 16 минут 22,6 секунды, использовав девять дополнительных патронов. Вторыми к финишу прибыли представители сборной Норвегии, третье место — у французских спортсменов.

В топ-10 попали также сборные Германии, США, Италии, Чехии, Финляндии, Польши и Казахстана.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК).

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что французские биатлонистки повторили рекорд сборной СССР.

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