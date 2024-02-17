Швеция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону

Мужская сборная Швеции стала победителем эстафеты на чемпионате мира по биатлону — 2024, который проходит в эти дни в словенском Нове-Место.

Скандинавская сборная преодолела дистанцию 4х7,5 км за 1 час 16 минут 22,6 секунды, использовав девять дополнительных патронов. Вторыми к финишу прибыли представители сборной Норвегии, третье место — у французских спортсменов.

В топ-10 попали также сборные Германии, США, Италии, Чехии, Финляндии, Польши и Казахстана.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК).

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что французские биатлонистки повторили рекорд сборной СССР.