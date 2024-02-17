Российский футболист убедил судью не ставить пенальти в свою пользу

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов во время товарищеского матча с туркменским «Алтын Асыром» попросил судью не ставить пенальти в ворота соперника. Его слова передает пресс-служба клуба.

«В моменте с моим падением фола не было. Судья, кажется, не увидел эпизод в деталях и свистнул «точку». Я сразу дал ему понять, что пенальти назначать не нужно. Не считаю, что сделал что-то особенное. Хотя, признаюсь, подобный случай — первый в моей карьере», — сказал Баринов.

Встреча завершилась победой российской команды со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Тимур Сулейманов и Максим Глушенков. Следующий матч «железнодорожники» проведут против «Ростова» 24 февраля.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 31 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что российский футболист вошел в сборную недели в Лиге Европы.