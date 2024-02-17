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Стало известно, кто может спасти «Спартак»

Агент Гурцкая назвал Николича очевидным спасением для «Спартака»

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Глеб Чернявский/YouTube

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о замене главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на сербского специалиста Марко Николича. Его слова передает Metaratings.

«Заменить Абаскаля Николичем? Если это произойдет, это будет лучшее, что случилось со «Спартаком» в XXI веке. Только он может спасти «Спартак»? Нет, не только Николич. Но это очевидное спасение для клуба», — сказал Гурцкая.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Стоит отметить, что Николич ранее работал в России и тренировал «Локомотив». Под его руководством «железнодорожники» стали обладателями Кубка России в сезоне 2020/21.

Ранее Павлюченко сравнил двух российских футболистов «Спартака».

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