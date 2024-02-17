Олимпийская чемпионка Степанова ответила на обвинения в неуважении соперниц

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Telegram-канале ответила на критику Анастасии Кулешовой, которая обвинила ее в неуважении соперниц.

Кулешовой не понравилось, что Степанова показывала «нос» в стиле норвежского лыжника Петтера Нортуга после победы в масс-старте на Кубке России в Тюмени.

«Насте Кулешовой не нравятся мои жесты, Олеся Ляшенко обещает меня догнать и перегнать (но в течение двух лет). Есть, есть о чем писать и ругаться в токсичных чатиках! Неужели мне, наконец, удалось расшевелить это спящее болото, где «все девочки – такие девочки»?

Анастасии предложение – почаще меня обгоняй, поменьше вынуждена будешь наблюдать жесты на финише. Все просто», – написала спортсменка.

Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете. Она бежала четвертый, заключительный этап, и пришла первой, не оставив шанса своим соперницам.

Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, где также бежала заключительный этап.

Ранее Кулешова пожаловалась на маленькую зарплату.