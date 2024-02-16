Названа фигуристка, которая заменит Валиеву в туре шоу Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова заменит Камилу Валиеву в туре шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Об этом сообщается на странице команды тренера в Telegram.

«Трусова являлась и является членом команды Тутберидзе. Спортсменка пропустила прошлогодний тур из-за несовпадения свободных дней в ее графике с датами нашего шоу. В этом же году все сошлось и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура», — говорится в сообщении.

Тур шоу Тутберидзе пройдет весной текущего года. Изначально в шоу должна была выступать Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее стало известно, где сможет выступать Валиева в период дисквалификации.