Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Тренеру «Спартака» предложили поработать проводником или грузчиком

Экс-футболист Ловчев осудил тренера «Спартака» Абаскаля за позицию по Джикии

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за «шарахание» из одной стадии в другую. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Абаскаль говорил, что хочет остаться в России надолго? Пускай пойдет куда-нибудь проводником поработает в России! Или грузчиком.

Пока я вижу только одно: шарахание из одной стадии в другую. То два левоногих защитника, то одни играют, то другие. Есть закон — состав, который победил, не меняют, но Абаскаль, видимо, этого не знает. Наверное, из-за того, что по-русски не читает.

Или спрашивают Абаскаля: «Вы сами беседовали с Джикией?» А в ответ: «У нас много руководителей, есть какие-то показатели. Даже ответить на вопрос четко — да или нет — не может. Все обтекаемо», — заявил Ловчев.

13 февраля Абаскаль признался, что хотел бы остаться в России надолго.

Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов. В первом туре после рестарта чемпионата России команда сыграет с петербургским «Зенитом» на выезде 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее РПЛ вошла в топ лиг Европы по доходам.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами