Тренеру «Спартака» предложили поработать проводником или грузчиком

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за «шарахание» из одной стадии в другую. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Абаскаль говорил, что хочет остаться в России надолго? Пускай пойдет куда-нибудь проводником поработает в России! Или грузчиком.

Пока я вижу только одно: шарахание из одной стадии в другую. То два левоногих защитника, то одни играют, то другие. Есть закон — состав, который победил, не меняют, но Абаскаль, видимо, этого не знает. Наверное, из-за того, что по-русски не читает.

Или спрашивают Абаскаля: «Вы сами беседовали с Джикией?» А в ответ: «У нас много руководителей, есть какие-то показатели. Даже ответить на вопрос четко — да или нет — не может. Все обтекаемо», — заявил Ловчев.

13 февраля Абаскаль признался, что хотел бы остаться в России надолго.

Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов. В первом туре после рестарта чемпионата России команда сыграет с петербургским «Зенитом» на выезде 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее РПЛ вошла в топ лиг Европы по доходам.