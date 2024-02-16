Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев площадки.

В составе «Рейнджерс» свои шайбы забросили Крис Крайдер, который оформил хет-трик, Уилл Кайлли, Мика Зибанеджад, Алекси Лафреньер и Каапо Какко. В составе «Монреаля» голами отметились Джейк Эванс, Юрай Слафковски и Коул Кофилд, забивший в матче дважды.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в этом поединке набрал три очка, трижды выступив в роли ассистента для своих одноклубников. Он помог отличиться Зибанеджаду, Крайдеру и Лафреньеру.

Российский игрок выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в Национальной хоккейной лиге за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

«Рейнджерс» продлили победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до шести поединков подряд. «Монреаль» проиграл третий раз в последних четырех поединках в Национальной хоккейной лиге.

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