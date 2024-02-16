Ветеран «Спартака» об осужденном Промесе: в контракте эти факторы должны быть учтены

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил новость о том, что страны Евросоюза обязаны будут выдать нападающего столичного клуба Квинси Промеса при пересечении стран, входящих в союз. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Ну это юридические моменты. В контракте должно быть все эти факторы учтены», — сказал Гладилин.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. Защита игрока намерена обжаловать это решение. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее прокуратура наложила арест на недвижимость лидера «Спартака» Промеса.