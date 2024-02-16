Даня Милохин рассказал, сколько зарабатывал в «Ледниковом периоде»

Известный российский блогер Даня Милохин на YouTube-канале «Макарена» рассказал, сколько получал за участие в шоу Первого канала «Ледниковый период».

По его признанию, его гонорар составлял около трех миллионов рублей.

«Я даже не чувствовал. Я зарабатывал с рекламы настолько больше! У меня были хорошие контракты, поэтому мне было неважно, сколько они платят. Мне просто важно было участвовать первое время в этом», — заявил Милохин.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект «Ледниковый период» и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Милохин проведет свой первый бой с Аджмалом Ханом, у которого 3,5 млн подписчиков в соцсетях. Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

Ранее стало известно, сколько заработает Даня Милохин за бой по правилам ММА.