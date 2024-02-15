«ПСЖ» отказался официально сообщать об уходе Мбаппе

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» не будет официально объявлять об уходе нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, клуб и сторона футболиста еще не согласовали условия ухода. Официально парижане объявят о том, что в новом сезона Мбаппе будет выступать за другую команду, через несколько месяцев.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 19 матчей, забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи. Парижане на данный момент располагаются на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

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