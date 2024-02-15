Костомаров рассказал о спортивных планах

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как проходит его восстановление после ампутации конечностей. В интервью MSK1.ru он поделился планами по участию в ледовых шоу.

«В основном у меня фитнес — кручу велосипед, хожу по дорожке. Еще могу плавать. Медленно, но плаваю. В планах — принимать участие в ежегодном ледовом шоу моего друга Ильи Авербуха. В общем, я стараюсь быть ближе к тем людям и той атмосфере, в которой всегда был. Чувствую себя сейчас, будто со мной ничего не произошло», — сообщил спортсмен.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

Ранее Костомаров заявил, что психолог не смог ему помочь.