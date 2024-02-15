Лидер «Динамо» рассказал о новом контракте с клубом

Нападающий московского «Динамо» Констатин Тюкавин рассказал о новом контракте с бело-голубыми. Он сообщил «СЭ», что не рассматривал никаких вариантов перехода в другую команду и не сомневался, что останется в своем клубе.

«Я знал и верил, что останусь в «Динамо». Это было самым главным, сразу же принял такое решение. Не было никаких предпосылок к тому, что уйду. Поддержка мне не требовалась. Просто надо было набраться терпения и доказывать своей игрой, что я достоин продолжать карьеру в «Динамо», — сказал футболист.

Тюкавин является динамовским воспитанником, в основном составе 21-летний нападающий дебютировал в 2020 году. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ), занимая третье место в турнирной таблице. Команда набрала в 18 матчах 32 очка и на четыре балла отстает от идущего вторым «Зенита». Игру 19-го тура бело-голубые проведут 3 марта дома против «Локомотива».

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