Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лидер «Динамо» рассказал о новом контракте с клубом

Футболист Тюкавин: знал и верил, что останусь в «Динамо»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Констатин Тюкавин рассказал о новом контракте с бело-голубыми. Он сообщил «СЭ», что не рассматривал никаких вариантов перехода в другую команду и не сомневался, что останется в своем клубе.

«Я знал и верил, что останусь в «Динамо». Это было самым главным, сразу же принял такое решение. Не было никаких предпосылок к тому, что уйду. Поддержка мне не требовалась. Просто надо было набраться терпения и доказывать своей игрой, что я достоин продолжать карьеру в «Динамо», — сказал футболист.

Тюкавин является динамовским воспитанником, в основном составе 21-летний нападающий дебютировал в 2020 году. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ), занимая третье место в турнирной таблице. Команда набрала в 18 матчах 32 очка и на четыре балла отстает от идущего вторым «Зенита». Игру 19-го тура бело-голубые проведут 3 марта дома против «Локомотива».

Ранее был назван лучший футболист «Динамо» в сезоне-2023/24.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами