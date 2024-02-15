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Милохин назвал настоящую причину своего побега с «Ледникового периода»

Милохин о своем побеге с «Ледникового периода»: я устал и просто уехал

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Пресс-служба Первого канала

Блогер Даня Милохин в интервью на YouTube-канале «Макарена» объяснил усталостью свой побег с шоу «Ледниковый период».

«Я устал и просто уехал. Понимал, что никто меня не отпустит, если я начну говорить. Если б я сказал: «Извините, поймите меня, я устал…» Они бы такие: «Нет-нет, Дань, ты что, это нужно закончить». Они бы обратили на меня внимание: опа, он хочет слиться. Начали бы меня останавливать. Я решил сделать это по-тихому. Просто свалил! Ночью. В ту же ночь, когда мы репетировали танец, прикинь. Это очень безответственно», — сказал Милохин.

25 октября 2022 года блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком. Накануне своего ухода из проекта блогер пребывал в хорошем настроении и провел тренировку.

Стоит отметить, что Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.

Ранее Даня Милохин потренировался с легендой UFC.

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