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«Бавария» уступила восьмой команде Италии в матче Лиги чемпионов

«Лацио» обыграл «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Kai Pfaffenbach/Reuters

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» в гостях проиграла римскому «Лацио» со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 69-й минуте с пенальти. Автором гола стал Чиро Иммобиле. Одиннадцатиметровый удар был назначен арбитром за то, что Юпамекано шипами наступил на голеностоп Исаксену в пределах штрафной площади. Француз был удален с поля прямой красной карточкой.

Ответную игру команды проведут в Мюнхене 5 марта.

Ранее в рамках 1/8 финала свои матчи выиграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В 2023 году команда Гвардиолы обыграла в финале миланский «Интер».

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